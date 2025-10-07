Unbekannter will Grabutensilien auf Neu-Ulmer Friedhof stehlen: Polizei sucht Zeugen

Auf dem Friedhof im Neu-Ulmer Zypressenweg hat ein bislang unbekannter Täter vermutlich versucht, an einem Grab einen Messing/Bronze-Sockel samt Laterne zu entwenden. Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben zwischen Mittwoch, 1. Oktober, und Freitag, 3. Oktober. Weil der Sockel mit dem Grabstein verschraubt war, sei es nicht möglich gewesen, den Sockel zu entfernen. Durch das Reißen und Anwenden roher Gewalt wurde die darauf befestigte Laterne mit Glaseinsatz beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731 8013-0 zu melden. (AZ)

