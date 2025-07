Unbekannter wirft Gegenstand von Brücke auf Auto

Ein 38-jähriger Autofahrer ist leicht verletzt worden, als ein Unbekannter von einer Brücke aus einen Gegenstand auf seinen Wagen warf. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Mann war am Freitagabend gegen 19.30 Uhr von Neu-Ulm kommend auf der B10 in Richtung Nersingen unterwegs. Als er auf Höhe des Brandstätter Baggersees unter der Brücke der Staatsstraße 2023 hindurchfuhr, warf ein Unbekannter einen Gegenstand auf das Auto, wodurch das Dachfenster beschädigt wurde.

Der Fahrzeugführer wurde durch die Glasscherben leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro, so die Polizei. Mögliche Zeugen des Vorfalls sollen sich unter der Telefonnummer 08221/919311 an die Verkehrspolizei Günzburg wenden. (AZ)