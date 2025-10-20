Unberechtigt in fremdem Garten: Polizei muss uneinsichtige Frau überwältigen

Eine 46-Jährige soll am Sonntagmorgen Gegenstände aus einem Garten in der Turmstraße in Neu-Ulm entwendet haben. Als die Polizei anrückte und der Frau einen Platzverweis aussprach, sei sie aber zurückgekehrt. Weil die Frau sich derart gegen die Maßnahmen der Polizei wehrte, wurde sie überwältigt und im Anschluss in eine Fachklinik gebracht.

Wie die Polizei mitteilt, konnte ein Bewohner in der Turmstraße beobachten, wie die Frau Gegenstände aus seinem Garten entwendete. Er informierte daraufhin die Polizei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, habe die Frau das Diebesgut noch in den Händen gehalten. Auch hatte sie einen Hund an der Leine.

Der Frau sei ein Platzverweis ausgesprochen worden. Diesem sei sie nicht nachgekommen, heißt es. Vielmehr sei wieder zurück in den Garten. Die eingesetzten Beamten hätten versucht, sie festzuhalten, was aber nur bedingt funktionierte, da ihr Hund aggressiv gegen die Beamten reagiert haben soll. Die Frau habe eine Eisenstange bedrohlich in Richtung der Beamten gehalten.

Erst nachdem der Hund an einen Baum gebunden wurde, konnte die Frau überwältigt und gefesselt werden. Als sie ins Polizeiauto gebracht werden sollte, habe sich die Frau mehrfach gesperrt und gegen die Maßnahme gewehrt. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde die 46-Jährige in einer Fachklinik untergebracht. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren unter anderem wegen Diebstahl, Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. (AZ)