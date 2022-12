Und plötzlich explodiert ein Silvesterböller auf der Terrasse

Eine unschöne Attacke mussten Bewohner eines Einfamilienhauses im Havelweg ertragen.

Am Dienstagabend warf ein bislang unbekannter Täter einen entzündeten Silvesterböller in die Richtung eines Einfamilienhauses im Havelweg in Pfuhl. Durch die Funken wurde die Terrassentüre angeschmort. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. (AZ)