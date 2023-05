Unfall am Bahnübergang Gerlenhofen: 77-jähriger Radfahrer von Zug erfasst

Am Bahnübergang in Gerlenhofen ist ein Radfahrer von einem Zug erfasst worden. Ein Rettungshubschrauber nahm den Schwerstverletzten mit ins Krankenhaus, die Zugstrecke ist gesperrt.

An einem Bahnübergang im Neu-Ulmer Stadtteil Gerlenhofen ist es am Freitagnachmittag gegen kurz vor 17 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 77-Jähriger, der mit einem E-Bike den unbeschrankten Übergang an der Sankt-Wolfgang-Straße überqueren wollte, wurde von einem Regionalzug erfasst. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerstverletzten in eine Klinik.

Die Triebfahrzeugführerin des Regionalzuges hatte noch eine Notbremsung durchgeführt, konnte einen Zusammenstoß aber nicht verhindern. Der Zug kam nach rund 300 Meter zum Stehen. Ersthelfer, Rettungsdienst und zwei Notärzte versorgten den Schwerstverletzten vor Ort. Eine Notfallseelsorgerin kümmerte sich um die Triebfahrzeugführerin, die Ersthelfer und die Fahrgäste im Zug. Nachdem die Ermittlungen der Bundespolizei vor Ort abgeschlossen waren, wurde der Zug von einem Ersatzlokführer weitergefahren.

Unfall am Bahnübergang Gerlenhofen: Zugstrecke ist aktuell gesperrt

Wegen des Unfalls war die Zugstrecke zwischen Neu-Ulm und Senden für die Dauer des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme gesperrt. Wie die Bahn über Twitter mitteilte, wurde ein Ersatzverkehr eingerichtet.

Ende Februar 2022 hatte sich an dem Bahnübergang in Gerlenhofen ein tödlicher Unfall ereignet. Ein 57-jähriger Radfahrer aus dem Kreis Neu-Ulm wurde von einem Zug erfasst. Weil im Oktober 2021 hier bereits eine 90-Jährige ums Leben kam, soll der nur durch Blinklichter gesicherte Bahnübergang umgebaut werden. Schranken sollen errichtet werden. Geplante Fertigstellung: 2025. (mit hip)