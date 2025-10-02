Unfall auf A7: Auto kracht in Lkw-Heck, Fahrer wird leicht verletzt

Auf der A7 bei Neu-Ulm ist in der Nacht zum Donnerstag ein Unfall passiert. Ein 49 Jahre alter Autofahrer wurde dabei leicht verletzt. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden.

Wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage mitteilt, war ein Sattelzug gegen 1 Uhr auf der linken Spur in Richtung Süden unterwegs. Ein Pkw fuhr zur selben Zeit auf der rechten Spur. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierte das Auto mit dem Heck des Lkw. Das Der Wagen geriet daraufhin ins Schleudern und krachte gegen die Leitplanke.

Der Autofahrer wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Das Auto des 49-Jährigen musste abgeschleppt werden. Alarmiert wurden die Feuerwehren aus Nersingen, Neu-Ulm, Burlafingen, Pfuhl, Unterelchingen und Reutti. (AZ)