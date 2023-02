Unfall auf Baustelle in Neu-Ulm: Arbeiter fällt vom Gerüst und verletzt sich

Auf einer Baustelle in der Neu-Ulmer Innenstadt kommt es zu einem Unfall. Ein Arbeiter muss ins Krankenhaus.

Ein 47-jähriger Arbeiter hat sich am Mittwochnachmittag bei einem Unfall auf einer Baustelle in der Neu-Ulmer Innenstadt verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Wie die Beamten nach eigenen Angaben vor Ort ermittelten, wollte der 47-Jährige in der Tiefgarage der Baustelle noch kurz vor Feierabend sein Werkzeug von einem Rollgerüst holen. Dieses Rollgerüst reichte bis unmittelbar zur Deckenverstrebung. Der Arbeiter stieg laut einem Zeugen sehr schnell auf das Gerüst und übersah dabei die Deckenverstrebung.

An dieser Verstrebung schlug er sich massiv den Kopf an. Dadurch stürzte der Mann rücklings etwa zwei Meter vom Gerüst. Glücklicherweise fiel er auf Dämmmaterial, das vor dem Gerüst gelagert war. Er erlitt damit lediglich Prellungen am Rücken, weshalb er durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht wurde. Ein Fremdverschulden konnte laut Polizei ausgeschlossen werden. (AZ)