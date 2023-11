Unfall auf der B28 in Neu-Ulm: Auto überschlägt sich mehrfach

Schwer verletzt wurde am Mittwochmorgen ein 19-jähriger Autofahrer bei einem Unfall auf der Bundesstraße 28 zwischen Neu-Ulm und Senden.

Das ist passiert: Gegen 7.50 Uhr war der junge Mann in seinem Suzuki alleine unterwegs, als er nach Zeugenaussagen ohne erkennbaren Grund plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Kleinwagen durchbrach den Wildschutzzaun, riss Gebüsch um und überschlug sich dann mehrfach im angrenzenden Acker.

Schließlich blieb der Wagen mit abgerissener Hinterachse auf der Seite liegen. Ersthelfer kümmerten sich um den Autofahrer, darunter auch die Besatzung eines gepanzerten Bundeswehr-Fahrzeuges.

Einsatz des Ulmer Rettungshubschraubers „Christoph 22“

Der Notarzt des Ulmer Rettungshubschraubers „Christoph 22“ versorgte den Schwerverletzten an der Unfallstelle und brachte ihn anschließend gemeinsam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die Feuerwehren Neu-Ulm und Pfuhl sperrten den rechten Fahrstreifen, stellten an der Unfallstelle den Brandschutz sicher und räumten schließlich zahlreiche Fahrzeugtrümmer aus dem Acker. Ein Abschleppwagen barg den Suzuki, an dem Totalschaden entstand. Es kam zu leichten Stauungen im Berufsverkehr.