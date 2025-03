Unfall auf Europastraße: Autos krachen zusammen, Lkw steht quer in B10-Tunnel

Auf der Europastraße/B10 in Neu-Ulm ist es am Freitagmittag (21. März 2025) zu einem schweren Unfall gekommen. Nach ersten Informationen steht ein Lkw quer an der Unterführung der Memminger Straße, nahe der Ratiopharm Arena. Mindestens wwei weitere Autos sind wohl in den Unfall verwickelt. Inwiefern es zu Verletzten kam, ist noch unklar.

Gemeldet wurde der Unfall gegen 12 Uhr. Der Feuerwehr war eine eingeklemmte Person gemeldet worden. Der Lkw kam wohl aus Richtung Nersingen. Die B10 ist aktuell gesperrt, es ist mit größerem Stau in Ulm und Neu-Ulm zu rechnen. (AZ)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.