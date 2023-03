Unfall auf Heiners-Baustelle: Arbeiter fällt Gasflasche auf den Fuß

Feuerwehr und Rettungsdienst eilten zur Baustelle am Heiner-Metzger-Platz in Neu-Ulm. Es war zu einem Arbeitsunfall gekommen.

Auf der Baustelle am Heiner-Metzger-Platz in Neu-Ulm ist es am Mittwochmittag zu einem Arbeitsunfall gekommen. Wie ein Arbeiter und der Feuerwehr-Einsatzleiter vor Ort berichten, sei einem Arbeiter eine Gasflasche auf den Fuß gefallen.

Einem Arbeiter war eine Gasflasche auf den Fuß gefallen. Foto: Kroha

Feuerwehr, Rettungsdienst und ein Notarzt rückten an. Unter anderem war auch eine Drehleiter vor Ort, sie wurde aber offensichtlich nicht benötigt. Der Arbeiter wurde bei dem Vorfall wohl leicht am Fuß verletzt. Der Mann wurde vom Rettungsdienst mitgenommen. Die Arbeit auf der Baustelle wurde fortgesetzt. (AZ)