Unfall auf Memminger Straße: Auto landet nach Kolission auf dem Dach

An der Kreuzung Memminger Straße / Wegenerstraße in Neu-Ulm ist am Freitagmittag ein Unfall passiert. Ein BMW wollte die von der Wegenerstraße kommend die Memminger Straße geradeaus überqueren. Aus Richtung Ludwigsfeld kam jedoch zu dieser Zeit ein Golf auf der Memminger Straße gefahren.

Nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei soll der Golf-Fahrer eine rote Ampel missachtet haben. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde BMW gegen den Bordstein gedrückt. Daraufhin kippte das Fahrzeug um und kam auf dem Dach zum Liegen. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Feuerwehr Neu-Ulm stellte den BMW wieder auf die Füße. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Während der Rettungsmaßnahmen kam es zu Verkehrsbehinderungen.