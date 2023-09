Unfall auf Südstadtbogen-Baustelle: Gabelstapler überrollt Fuß von Arbeiter

Auf der Großbaustelle in Neu-Ulm kam es einem Unfall. Wurde gegen das Arbeitsrecht verstoßen?

Leichte Verletzungen hat ein Arbeiter am Dienstag auf der Baustelle "Südstadtbogen" in der Von-Hünefeld-Straße in Neu-Ulm erlitten. Wie die Polizei mitteilt, bog ein 50 Jahre alter Gabelstaplerfahrer gegen 12.42 Uhr mit seinem Fahrzeug innerhalb der Baustelle ab und überrollte mit einem Rad den Fuß eines 22-jährigen Arbeiters. Der junge Mann wurde durch den Kontakt mit dem Arbeitsgerät leicht verletzt. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm ermittelt nun, ob arbeitsrechtliche Verstöße vorlagen. (AZ)