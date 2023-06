Unfall bei Burlafingen mit drei Verletzten: Auto überschlägt sich mehrfach

Bei einem Unfall bei Burlafingen sind drei Menschen verletzt worden. Der mutmaßliche Verursacher, ein 23-Jähriger, blieb laut Polizei unverletzt.

Bei Burlafingen ist am Mittwochnachmittag ein schwerer Unfall passiert. Drei Personen wurden dabei leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt.

Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, war gegen 17 Uhr ein 23-Jähriger in einem Auto von Thalfingen kommend in Richtung Burlafingen unterwegs. Er wollte nach links in die Maybachstraße in Richtung Gewerbegebiet abbiegen. Dabei übersah er aber offenbar das Auto eines 40-Jährigen, das entgegen kam.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 40-Jährige aus, krachte aber dadurch in ein anderes Auto, das aus Richtung Thalfingen entgegen kam. Sein Auto überschlug in der Folge mehrfach und kam in einem angrenzenden Acker zum Liegen. Zwei Frauen im Alter von 56 und 65 Jahren in dem anderen Auto aus Richtung Thalfingen wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden.

Sie beide sowie der 40-Jährige erlitten laut Polizei leichte Verletzungen. Der 23-jährige, mutmaßliche Verursacher blieb laut Polizei unverletzt. Seine Auto wurde auch nicht beschädigt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße gesperrt. Vor Ort im Einsatz war neben Polizei und Rettungsdienst auch die Feuerwehr Burlafingen. (AZ)