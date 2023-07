Unfall bei Dacharbeiten in Steinheim: 28-Jähriger muss ins Krankenhaus

Ein Arbeiter war von einem Garagendach auf Solarpaneele gestürzt. Er wollte erst selbst einen Arzt aufsuchen, wurde dann aber vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Bei Arbeiten auf einem Garagendach ist am Montagmittag ein 28-Jähriger im Neu-Ulmer Stadtteil Steinheim gestürzt. Er verletzte sich dabei und kam in ein Krankenhaus. Die Polizei hat nun Ermittlungen aufgenommen.

Wie die Polizei mitteilt, ist der Mann offenbar alleinbeteiligt rücklings rund eineinhalb Meter vom Garagendach auf gelagerte Solarpaneele gestürzt. Zunächst habe sich der Arbeiter selbständig zu einem Arzt begeben wollen. Dann aber musste doch ein Rettungswagen gerufen werden.

Der Monteur wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Bereits am Abend konnte er das schon wieder verlassen. Er trug er lediglich Prellungen davon. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm will nun insbesondere klären, ob die geltenden Unfallverhütungsvorschriften eingehalten wurden. (AZ)