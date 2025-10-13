Icon Menü
Neu-Ulm: Unfall bei Recyclingfirma: 75-Jähriger wird bei Schweißarbeiten verletzt

Neu-Ulm

Unfall bei Recyclingfirma: 75-Jähriger wird bei Schweißarbeiten verletzt

Es kommt bei den Arbeiten in Neu-Ulm zu einer Stichflamme. Trotz Schutzkleidung trägt der Mann Verletzungen davon.
    Bei Schweißarbeiten in Neu-Ulm wird ein Arbeiter leicht verletzt.
    Bei Schweißarbeiten in Neu-Ulm wird ein Arbeiter leicht verletzt. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB (Symbolbild)

    Bei Schweißarbeiten auf dem Gelände einer Recyclingfirma in der Neu-Ulmer Zeppelinstraße hat ein 75-jähriger Arbeiter leichte Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilt, arbeitete der Mann am Samstagmorgen an einem Hydraulikrohr. Beim Schweißen seien die im Rohr befindlichen Öle ausgetreten, sodass es zu einer Verpuffung beziehungsweise Stichflamme kam. Trotz vorschriftsmäßig getragener Schutzkleidung wurde der Mann leicht im Bereich der Stirn und Wangen verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. (AZ)

