Unfall bei Recyclingfirma: 75-Jähriger wird bei Schweißarbeiten verletzt

Bei Schweißarbeiten auf dem Gelände einer Recyclingfirma in der Neu-Ulmer Zeppelinstraße hat ein 75-jähriger Arbeiter leichte Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilt, arbeitete der Mann am Samstagmorgen an einem Hydraulikrohr. Beim Schweißen seien die im Rohr befindlichen Öle ausgetreten, sodass es zu einer Verpuffung beziehungsweise Stichflamme kam. Trotz vorschriftsmäßig getragener Schutzkleidung wurde der Mann leicht im Bereich der Stirn und Wangen verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. (AZ)

