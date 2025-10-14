Unfall im morgendlichen Berufsverkehr sorgt für Stau auf der B10

Wer an diesem Dienstagmorgen aus Richtung Nersingen kommend nach Neu-Ulm wollte, musste Geduld mitbringen. Eine gute halbe Stunde dürfte die Fahrt für viele länger gedauert haben als sonst. Auf der B10 in Richtung Neu-Ulm staute sich der Verkehr.

Den Grund kann die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion nach kurzer Recherche gleich benennen: Auf der B10 hatte sich am Dienstagmorgen ein Unfall ereignet. Kurz nach 7 Uhr war es zu einem Zusammenstoß von Fahrzeugen gekommen. Zum genauen Hergang, den beteiligten Fahrzeugen oder einem entstandenen Schaden konnte ein Polizeisprecher zunächst keine Angaben machen.

Nur so viel konnte er mitteilen: Die Unfallstelle habe sich nahe der Abfahrt zur Max-Eyth-Straße befunden. Die linke Fahrbahnseite dort sei wegen des Unfalls blockiert gewesen. Und die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir weitere Informationen haben.