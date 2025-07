Unfall in Burlafingen fordert hohen Sachschaden

Bei einem Unfall am Montagvormittag im Neu-Ulmer Stadtteil Burlafingen ist ein Sachschaden in Höhe von rund 14.000 Euro entstanden. Verletzt wurde dabei laut Polizei niemand.

Ein 58-Jähriger war gegen 11.40 Uhr mit seinem Auto den Hopfengartenweg in nordwestlicher Richtung unterwegs. An der Kreuzung zur Gerstmayrstraße missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden 77-Jährigen, die mit ihrem Fahrzeug in südwestliche Richtung fuhr. Es kam zur Kollision. Beide Fahrzeuge wurden im Frontbereich stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. (AZ)