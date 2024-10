Unfall in der Reuttier Straße: Motorrad kracht gegen Auto

In der Neu-Ulmer Innenstadt ist am frühen Donnerstagabend, gegen 17.45 Uhr, ein Unfall passiert. Ein Motorrad und ein Auto sind an der Kreuzung Reuttier Straße / Kasernstraße zusammenstoßen. Der Motorradfahrer wurde dabei verletzt und musste vom Rettungsdienst auf einer Trage abtransportiert werden. Er kam anschließend in ein Krankenhaus.

Der Autofahrer blieb augenscheinlich unverletzt, dürfte aber einen Schock erlitten haben. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar. Die Feuerwehr sperrte den Unfallbereich ab. Auf der Reuttier Straße kam es zu leichten Behinderungen. (krom)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.