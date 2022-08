Neu-Ulm

vor 17 Min.

Unfall in der Ringstraße: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

In Neu-Ulm verletzt sich ein Motorradfahrer bei einem Sturz schwer.

Der Motorradfahrer will in der Ringstraße in Neu-Ulm bremsen, dabei blockieren aber die Räder. Es kommt zum Sturz. Der 40-Jährige wird schwer verletzt.

Beim Sturz von seinem Motorrad hat sich am Donnerstagmorgen ein 49-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann war in Neu-Ulm auf der Ringstraße unterwegs und wollte nach Polizeiangaben im weiteren Verlauf auf die B28 in Richtung Ulm auffahren. An der Fahrbahnverengung musste eine Autofahrerin verkehrsbedingt anhalten. Der Motorradfahrer bremste, wobei sein Vorderrad blockierte. Er stürzte auf die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen zu. Aus dem Motorrad trat Öl und Benzin aus. Die Feuerwehr aus Neu-Ulm kümmerte sich um die Reinigung der Fahrbahn und sicherte die Unfallstelle ab. Den Sachschaden gibt die Autobahnpolizei Günzburg mit rund 1000 Euro an. (AZ)

Themen folgen