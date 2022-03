Unfall in Gerlenhofen: 14-Jähriger kommt mit Hubschrauber in Klinik

In Gerlenhofen stürzt ein 14-Jähriger. Er trägt zwar einen Helm, klagt aber über ein Taubheitsgefühl in Füßen. Ein Hubschrauber bringt ihn ins Krankenhaus.

Auf einem Mountainbike-Trail im Neu-Ulmer Stadtteil Gerlenhofen ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 14-Jähriger den Trail mit seinem Fahrrad. An einer Sprungschanze blieb er dabei mit seinem Vorderreifen an einem Bauteil der Schanze hängen und stürzte in der Folge über das Vorderrad zu Boden. Eine Fremdbeteiligung am Unfall schlossen die Beamten aus.

Der Verunfallte trug einen Fahrradhelm. Er zog sich jedoch Verletzungen am Schlüsselbein zu. Da er auch über ein Taubheitsgefühl in den Füßen klagte, musste er entsprechend medizinisch versorgt werden. Ein Rettungshubschrauber wurde hinzugezogen, welcher den Verletzten daraufhin in ein umliegendes Krankenhaus brachte. Mittlerweile ist bekannt, dass bei dem 14-Jährigen keine bleibenden Verletzungen festgestellt wurden. (AZ)