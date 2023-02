Unfall in Kletterhalle: Frau stürzt neun Meter tief und verletzt sich

In einer Kletterhalle in Neu-Ulm kommt es zu einem Unfall. Eine Frau stürzt mehrere Meter tief und muss ins Krankenhaus.

Eine Kletterin ist am Donnerstagabend in einer Neu-Ulmer Kletterhalle aus mehreren Metern in die Tiefe gestürzt. Die Frau wurde mit starken Prellungen von einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Demnach kletterte die Frau im Überhang auf circa acht bis neun Metern und verlor beim Übergreifen den Halt, weshalb diese zu Boden stürzte. Ihr Sicherer, der am Boden war, konnte den Sturz nicht auffangen. Die Kletterin floh daher nahezu ungebremst auf den Fallschutzboden. Offenbar lag ein Sicherungsfehler des am Boden befindlichen Sicherers vor. (AZ)