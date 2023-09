Unfall in Pfuhl: Frau verwechselt Gas mit Bremse und kracht in Wohnmobil

Eine 85-Jährige wird bei dem Unfall am Pfuhler Kapellenberg im Auto eingeklemmt. Mit schweren Verletzungen kam sie ins Krankenhaus.

Bei einem Unfall am Montagabend am Pfuhler Kapellenberg ist eine 85-Jährige schwer verletzt worden. Die Seniorin war mit ihrem Auto in ein geparktes Wohnmobil gekracht.

Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 17.20 Uhr in der Spielbergstraße. Die 85-Jährige war demnach mit ihrem Wagen von der Leipheimer Straße aus kommend bergaufwärts unterwegs und musste einem am Straßenrand geparkten Wagen ausweichen. Dabei soll sie die Bremse mit dem Gas verwechselt haben und frontal in ein Wohnmobil gefahren sein, das am linken Fahrbahnrand geparkt war. Der Wagen rollte anschließend nach Angaben von Augenzeugen rückwärts in eine Mauer.

Die Fahrerin wurde bei den Unfall eingeklemmt und musste laut Polizei durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Kräfte der Wehren aus Neu-Ulm, Burlafingen und Pfuhl sowie des Rettungsdienstes und der Polizei waren im Einsatz. Die 85-Jährige kam schwerverletzt in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.