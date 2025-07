Unfall in Pfuhl: Radfahrerin wird von Auto erfasst und leicht verletzt

Im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl ist bei einem Unfall am Montagmorgen eine 49-jährige Radfahrerin leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 5.45 Uhr. Ein 61-Jähriger stand demnach mit seinem Auto in Adlerstraße an der Einmündung zur Leipheimer Straße. Beim Anfahren soll er der von rechts kommenden 49-Jährigen die Vorfahrt genommen haben. Die Frau war auf ihrem Fahrrad auf dem Radweg entlang der Leipheimer Straße unterwegs. Es kam zur Kollision, die Frau stürzte und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte sie in ein nahegelegenes Krankenhaus. Am Auto entstand ein Schaden an der Fahrzeugfront, den die Polizei auf etwa 1000 Euro schätzt. (AZ)

