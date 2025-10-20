Unfall mit 100.000 Euro Schaden und Fahrerflucht: Diese Strafe bekommt die betrunkene Verursacherin

Die Schadenssumme war damals nicht alltäglich und so mancher fragte sich beim ersten Lesen, ob die Polizei bei ihrem Bericht nicht vielleicht doch eine Null zu viel dazugeschrieben hatte. Nach einem Unfall Ende September des vergangenen Jahres auf der Kammer-Krummen-Straße zwischen Neu-Ulmer Stadtteilen Pfuhl und Offenhausen war nämlich ein Sachschaden von mehr als 100.000 Euro entstanden. Dabei war lediglich ein Auto in den Straßengraben und gegen eine Laterne gefahren. Doch der Wagen war hochpreisig. Teuer zu stehen kommt der Unfall nun auch der Verursacherin, die damals erheblich alkoholisiert und im Nachgang geflüchtet war.

Ereignet hatte sich der Unfall in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 28. auf 29. September 2024, gegen 23.35 Uhr. Nach damaligen Polizeiangaben kam ein Cadillac von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Über den im Fahrzeug verbauten „eCall“ wurden die Einsatzkräfte verständigt. Beim Eintreffen an der Unfallstelle konnte aber nur noch der Wagen festgestellt werden. Der bis dato noch unbekannte Verursacher war nicht mehr vor Ort. Dieser hatte das Fahrzeug versperrt zurückgelassen. Am Auto entstand laut Polizei ein Schaden von circa 100.000 Euro, der Fremdschaden wurde auf circa 5000 Euro beziffert.

34-jährige Unfallverursacherin hatte wohl knapp zwei Promille Alkohol intus

Zwar wurden nach dem Unfall Zeugen gesucht, ihre Hilfe schien aber wohl nicht mehr notwendig gewesen zu sein. Der Verursacher, beziehungsweise vielmehr die Verursacherin hätte wohl noch in der Nacht ermittelt werden können, wie eine Polizeisprecherin Tage später unserer Redaktion erzählte. Am Steuer soll eine 34-Jährige gesessen sein, die zum Unfallzeitpunkt erheblich alkoholisiert war und inzwischen 35 Jahre alt sein dürfte. Ein Atemalkoholtest in der Nacht habe knapp zwei Promille ergeben, so die Polizeisprecherin. Es war daher vermutet worden, dass die Frau, die alleine unterwegs war, das Auto zurückgelassen hat, um den Unfall beziehungsweise ihre mutmaßliche Fahruntauglichkeit „vertuschen“ zu wollen. Sie sei zu Fuß nach Hause gelaufen. Über den Halter sowie eine grobe Personenbeschreibung habe die Polizei die Frau allerdings schnell ausfindig machen können.

Zunächst war lediglich wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt worden, später wurde daraus ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Gefährdung des Straßenverkehrs. Bereits Ende des vergangenen Jahres waren die Ermittlungen in dem Fall abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft hatte gegen die Frau einen Strafbefehl beantragt, den das Amtsgericht Neu-Ulm zwischenzeitlich zugestellt hat. Gegen die Angeklagte wurde demnach eine Gesamtgeldstrafe in Höhe von 80 Tagessätzen à 20 Euro verhängt, was eine Gesamtsumme von 1600 Euro ergibt.

Unfall mit 100.000 Euro Schaden bei Pfuhl: Führerschein und Fahrerlaubnis für mindestens 11 Monate weg

Der Führerschein der Frau war zunächst nicht beschlagnahmt worden. Inzwischen aber sei die Fahrerlaubnis „entzogen“ und der Führerschein „eingezogen“ worden. Die Sperrfrist beträgt nach Angaben des Gerichts elf Monate. In der Regel wird danach nicht automatisch eine neue Fahrerlaubnis erteilt. Die Behörden prüfen individuell, ob jene Person geeignet ist, in Zukunft ein Kraftfahrzeug zu führen. Bei Eignungszweifeln können Gutachten, entweder in Form einer medizinisch-psychologischen Untersuchung (MPU) oder eines ärztlichen Gutachtens, verlangt werden. (AZ)