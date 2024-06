Neu-Ulm

vor 16 Min.

Unfall mit Heuwender in Finningen: Familiendrama wegen Missgeschick?

Plus Eine Frau geriet bei Neu-Ulm unter die gefährlichen Zinken eines "Kreislers". Die Polizei ermittelt nun. Und der Vorfall könnte noch mehr Folgen haben.

Von Philipp Scheuerl

Es war ein Dienstagabend, zwei Frauen befanden sich auf einer Wiese bei Finningen. Eine von ihnen saß auf einem Traktor, an dem ein Heuwender angebracht war. Das auch als Kreisler bekannte Gerät besteht aus zwei oder mehreren in sich rotierenden Kreiseln, die nach unten geneigt sind, und an denen längliche, metallische Zinken befestigt sind. Die andere Frau, 25 Jahre alt, war nicht auf dem Traktor, sondern stand, saß, oder lag daneben. Dann passierte der Unfall.

Die 25-Jährige wurde von dem Kreisler überrollt und wie durch ein Wunder – so beschrieb es die Polizei – nicht lebensgefährlich, sondern mittelschwer verletzt. Ein Hubschrauber kam angeflogen und brachte die Verletzte in eine Klinik. Zu Boden rückten acht Feuerwehrfahrzeuge und die Polizei an. Das waren alle wesentlichen Informationen, die der Polizei Mitte der vergangenen Woche wohl bekannt gewesen waren, und die sie öffentlich mitteilte. Mehr nicht. Viele Fragen blieben ungeklärt. Hat die Traktorfahrerin nicht aufgepasst und gesehen, dass die 25-Jährige daneben stand? Wurde kurz zuvor etwas repariert? Und warum befand sie die 25-Jährige so nah an dem Gerät?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen