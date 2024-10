Unfall mit tödlichem Ausgang: Mann stirbt nach Reanimation im Krankenhaus

In der Industriestraße in Neu-Ulm ist es am Montagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Der 66-jährige Fahrer des Wagens musste wohl aufgrund einer medizinischen Ursache reanimiert werden. Er starb nach Polizeiangaben später im Krankenhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 66-Jährige kurz vor 15 Uhr stadteinwärts in der Industriestraße unterwegs. Plötzlich kam er mit seinem Skoda nach links von der Straße ab, streifte einen geparkten Citroen und prallte frontal auf eine Laterne auf der gegenüberliegenden Straßenseite.

Augenzeugen reagierten schnell, verständigten den Rettungsdienst und kümmerten sich um den Mann. Als sie bemerkten, dass der Autofahrer nicht mehr atmete, begannen sie sofort mit der lebensrettenden Herzdruckmassage. Die Feuerwehr setzte die Wiederbelebungsmaßnahmen fort.

Gemeinsam mit Notarzt und Rettungsdienst konnte der Mann an der Unfallstelle wiederbelebt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort aber starb er, wie ein Polizeisprecher am Abend mitteilt. Es wird von einer medizinischen Ursache ausgegangen. Während der Rettungsmaßnahmen war die Industriestraße für über eine Stunde gesperrt.

Etwa Kilometer weiter und etwa eine Stunde später ist es am Bahnübergang in der Reuttier Straße zu einem weiteren tödlichen Unfall gekommen. Ein Radfahrer hat dort nach bisherigen Erkenntnissen die geschlossenen Schranken umfahren und ist von einem Zug erfasst worden.