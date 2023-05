Unfall nahe Petrusplatz in Neu-Ulm: Linienbus fährt auf Auto auf

Ein Linienbus soll in der Schützenstraße in Neu-Ulm auf ein Auto aufgefahren sein. Der Einsatz vor Ort läuft noch.

In Neu-Ulm ist am Freitagmorgen in der Nähe des Petrusplatzes ein Unfall passiert. Ob dabei Menschen verletzt wurden, ist aktuell noch unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen ist ein Linienbus auf einen Pkw aufgefahren.

Der Unfall ereignete sich demnach gegen 8.30 Uhr in der Schützenstraße auf Höhe der Hermann-Köhl-Straße. Der genaue Unfallhergang ist ebenfalls noch unklar. Die Polizei ist nach eigenen Angaben noch vor Ort, die Unfallaufnahme laufe noch.

Wie die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) auf Facebook berichten, kommt es aufgrund des Unfalls auch zu Beeinträchtigungen im Nahverkehr. Die Haltestellen zwischen Adenauerbrücke bis ZUP können demnach nicht angedient werden. (AZ)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren der Artikel, sobald wir neue Informationen haben.