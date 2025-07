Unfall ohne Helm: Radfahrerin wird von Auto erfasst und prallt mit Kopf auf Asphalt

Bei einem Unfall am Dienstag in Neu-Ulm ist eine 40-jährige Radfahrerin am Kopf verletzt worden. Sie wurde in der Memminger Straße von einem Auto erfasst und prallte beim anschließenden Sturz mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Die Frau trug laut Polizei keinen Helm.

Passiert ist der Unfall gegen 16 Uhr an der Einmündung zur Heinz-Rühmann-Straße. Eine 49-jährige Autofahrerin wollte von der Heinz-Rühmann-Straße nach rechts in die Memminger Straße einbiegen. Hierbei missachtete sie die 40-jährige Radfahrerin, die auf dem für sie freigegebenen Radweg entlang der Memminger Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs war.

Beim Anfahren touchierte die Autofahrerin das Hinterrad des Fahrrads, wodurch die Radfahrerin zu Boden stürzte. Die 40-Jährige musste zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde sie lediglich leicht verletzt.

Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Der Schaden am Fahrrad wird auf etwa 30 Euro geschätzt. Mehrere Zeugen beobachteten den Unfall und sollen übereinstimmend den Hergang bestätigt haben, heißt es. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr aufgenommen. (AZ)