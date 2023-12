Neu-Ulm

vor 33 Min.

Unsichere Finanzlage: Geht Neu-Ulm in den nächsten Jahren das Geld aus?

Plus Der Neu-Ulmer Haushalt für 2024 ist festgezurrt. Doch nicht nur Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger blickt mit Sorge auf die Zeit danach.

Von Michael Ruddigkeit Artikel anhören Shape

Die Stadt Neu-Ulm investiert nächstes Jahr rund 52 Millionen Euro – darunter fallen beispielsweise die Grundschule Burlafingen, neue Kindertagesstätten und die Gänstorbrücke. Den Haushalt 2024 hat der Stadtrat jetzt einstimmig beschlossen. Doch das Zahlenwerk ist auf Kante genäht. Und in den Redebeiträgen der Fraktionen kam eine große Unsicherheit zum Ausdruck: Wie viel kann sich die Stadt in Zukunft noch leisten? Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger ( CSU) sprach sogar eine "Warnung an uns alle" aus.

Neu-Ulm macht neue Schulden und greift tief in die Rücklagen

"Wir haben ein riesiges Investitionsvolumen", sagte Albsteiger. Dazu müssten elf Millionen Euro neue Schulden gemacht und 17 Millionen Euro aus den Rücklagen entnommen werden – "das ist schon enorm viel beides". Große Anstrengungen seien in den nächsten Jahren notwendig. Der Haushalt 2024 sei solide. Doch es gebe zwei große Unsicherheitsfaktoren. Zum einen die Gewerbesteuer. Diese sei immer eine Wette auf die Zukunft, so die Oberbürgermeisterin. Zum anderen: "Wir wissen nicht, was mit der Kreisumlage passiert." Bislang rechnet die Stadt damit, dass sie 46,7 Millionen Euro an den Landkreis überweisen muss. Doch der Kreistag wird erst Anfang nächsten Jahres darüber entscheiden, ob der Hebesatz stabil bleibt oder steigt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen