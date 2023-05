Unter Drogen auf E-Scooter unterwegs: Polizei stoppt 20-Jährigen in Neu-Ulm

Die Fahrt mit dem E-Scooter war nach der Polizeikontrolle beendet. Auf den jungen Mann kommt nun ein Strafverfahren zu.

Die Polizei hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 0.42 Uhr einen 20-Jährigen auf einem E-Scooter in der Reuttier Straße in Neu-Ulm kontrolliert. Dabei räumte er nach Polizeiangaben den erst kürzlich zurückliegenden Konsum von mehreren Joints ein.

Die Polizisten ordneten daraufhin eine Blutentnahme. Die Weiterfahrt mit dem E-Scooter wurde unterbunden. Die Beamten fanden bei dem jungen Mann zudem eine geringe Menge Cannabis, das sichergestellt wurde.

Ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln wurde eingeleitet. Auch muss er aufgrund der Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro und einem Monat Fahrverbot rechnen. (AZ)