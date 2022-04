Neu-Ulm

17:00 Uhr

Unterhaltsames Theater in neu-Ulm: Wenn der Chef mit der Putzfrau plaudert

Joeri Burger und Saskia Leder treffen "Abends in der Firma" als Juniorchef und Reinigungskraft aufeinander. Das ist amüsanter als man vermuten könnte.

Plus Am Theater Neu-Ulm feiert das Stück "Abends in der Firma" Premiere. Unterhaltsam mit einer überraschenden Wendung – ein gelungener Theaterabend.

Von Stefan Kümmritz

Welche Kapriolen das Leben doch mitunter für die Menschen bereithält! Heute obenauf, morgen am Boden zerstört. Und schließlich doch ein Happy End. Das erlebten die Besucher im wegen Corona mit Absicht nur teilweise gefüllten Theater Neu-Ulm, in dem viele von ihnen vom Recht auf den Maskenverzicht Gebrauch machten. Zu sehen gab es die Premiere der spritzigen, witzigen und mit einer überraschenden Wendung versehenen Komödie „Abends in der Firma“, die der Münchner Jacoub Eisa mit Schwung, leichter Musik von Peter Blaikner, tänzerischen Einlagen und Gesang der Darsteller Joeri Burger aus Dortmund Saskia Leder aus Oberhausen inszeniert hat.

