Unterkunft in Pfuhl evakuiert: Defekte Heizung löst Großeinsatz aus

Eine defekte Heizung hat am Sonntagmittag einen Großeinsatz an einer Wohnunterkunft im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl ausgelöst. Verletzt wurde niemand. Das Gebäude in der Leipheimer Straße war evakuiert worden. Nach dem Einsatz aber konnten die Bewohner wieder zurück ins Haus.

Wie die Polizei mitteilt, führte der für das Objekt zuständige Hausmeister an der Heizungsanlage notfallmäßige Arbeiten aus. Hier sei es zunächst aus ungeklärten Umständen zu einer starken Rauchentwicklung gekommen, die sich in den Keller und das Treppenhaus ausbreitete. Die Unterkunft musste unverzüglich geräumt werden.

Nachdem das Haus durch die Feuerwehr belüftet wurde, habe eine Ursachenforschung einen unsachgemäßen Betrieb der Heizungsanlage ergeben. Die Heizung wurde vom verständigten Bezirkskaminkehrer außer Betrieb gesetzt. Alle Bewohner konnten nach Abschluss der Arbeiten wieder zurück in das Wohngebäude. An dem Einsatz waren eine Vielzahl von Feuerwehr-, Rettungs- und Polizeieinsatzkräfte beteiligt. (AZ)