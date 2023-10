Neu-Ulm

11:47 Uhr

Unterwegs mit AfD-Aufsteiger Franz Schmid: Der Wolf, der den Schafspelz nicht braucht

Plus Obwohl er seine Nähe zum Rechtsextremismus nicht verschleiert, zieht Franz Schmid für die AfD in den Landtag ein. Mit seiner Politik verkörpert er die moderne AfD.

Von Florian Lang Artikel anhören Shape

Blaues Sakko, beige Hose, braune Schuhe – Franz Schmid trägt diese Kombination bei fast jedem Termin. Nach zwei oder drei Begegnungen erkennt man ihn schon von weitem, es scheint so etwas wie seine Parteiuniform zu sein. Darin gekleidet, steht er am Wahlabend in der Kegelgaststätte „Gut Holz“ vor einer kleinen Leinwand und sieht dabei zu, wie die Säulendiagramme der Hochrechnungen über seine Zukunft entscheiden. Die blaue Säule bleibt bei 16 Prozent stehen, Franz Schmid klatscht in die Hände und grinst. Er weiß noch nicht, dass die AfD am Ende bei 14,6 Prozent landen wird, und er um seinen Einzug in den Landtag bangen muss. Dass dies ein guter Abend für die AfD ist, dagegen schon.

AfD-Mann Franz Schmid erlebt den Höhepunkt seiner Karriere

Weil er in der Liste noch drei Plätze nach vorne rutscht, zieht Schmid ins Maximilianeum um. Es ist der vorläufige Höhepunkt einer steilen Parteikarriere. Obwohl er viel älter wirkt, ist Schmid erst 23 Jahre alt. Vor fünf Jahren trat er der AfD bei, heute ist er der Kreisvorsitzende für Neu-Ulm, stellvertretender Vorsitzender der Jungen Alternative in Bayern und Schatzmeister der Jugendorganisation auf Bundesebene. Er habe die Partei in Neu-Ulm versöhnt, die verschiedenen Strömungen zusammengeführt, sagen seine Vertrauten im Kreisverband. Selbst im Beruf diente er der Partei, als persönlicher Referent des Landtagsabgeordneten Christoph Maier, seinem neuen Kollegen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen