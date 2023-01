Unterwegs mit Leichen: Kriminalbiologe Mark Benecke in Neu-Ulm

Plus Mark Benecke spricht im vollen Edwin-Scharff-Haus über Leichen, Bakterien und ungeklärte Todesfälle. Der populäre Kriminalbiologe wird deutlich – und kommt an.

Für Zartbesaitete ist der Abend des Kriminalpathologen Dr. Mark Benecke sicher nichts. Aber hunderte Menschen bewiesen ein robustes Nervenkleid bei seinem lebendigen Vortrag "Bakterien, Gerüche & Leichen" im Neu-Ulmer Edwin-Scharff-Haus. "Sperma, Blut, Haare, Kot – das sind meine Hinweisgeber" fasst der populäre Kriminalbiologe zusammen und nimmt die Gäste mit auf eine Reise in die Welt der kriminalistischen Spurensuche, die nichts ausspart.