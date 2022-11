"Untypischer Einbruch": Münzgeld und Kleidung aus Wohnung gestohlen

Die Polizei spricht von einem "eher untypischen Einbruch" in Neu-Ulm. Der Schaden ist offenbar eher gering.

In eine Dachgeschosswohnung in der Reuttier Straße in Neu-Ulm ist eingebrochen worden. Die Polizei spricht von einem "eher untypischen Einbruch" in eine Privatwohnung.

Im Tagesverlauf des vergangenen Dienstags verschaffte sich demnach eine bislang unbekannte Person Zugang zu der Wohneinheit eines Mehrfamilienhauses. Der Täter hebelte zunächst, vermutlich mithilfe eines Schraubenziehers, die hölzerne Wohnungstüre im Dachgeschoss auf. Im weiteren Verlauf entwendete er Elektronikartikel, eine kleine Summe Münzgeld sowie diverse Kleidungsstücke.

Der Vermögensschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf schätzungsweise 300 Euro. Außerdem entstand ein Sachschaden an der Wohnungstüre in Höhe von circa 200 Euro. (AZ)