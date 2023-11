Neu-Ulm

Unwetter im Raum Neu-Ulm: Ast fällt in Oberleitung - Häuser werden geräumt

Starke Windböen haben am Sonntag in Neu-Ulm zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Häuser mussten in Jedelhausen geräumt werden.

Wegen der starken Windböen ist am Sonntag im Neu-Ulmer Stadtteil Jedelhausen ein Ast in eine Oberleitung gefallen, die innerhalb eines Privatgrundstückes verlief. Der Gefahrenbereich wurde durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr Neu-Ulm, sowie der Polizeiinspektion Neu-Ulm abgesperrt. Betroffene Häuser im Umfeld mussten geräumt werden. Zur Abschaltung der Oberleitung und zu ihrer Instandsetzung waren die Stadtwerke Ulm vor Ort. (AZ)

