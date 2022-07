Neu-Ulm

06:51 Uhr

Unwetter in der Nacht: Baum fällt nach Bitzeinschlag auf Wohnhaus

Nach einem Blitzeinschlag ist in Neu-Ulm ein Baum auf ein Wohnhaus gestürzt. Polizei und Feuerwehr rückten an.

Das Unterwetter in der Nacht hat in der Region Schäden verursacht. In Neu-Ulm stürzte nach einem Bitzscheinschlag ein Baum auf ein Wohnhaus. Eine Bewohnerin saß gerade am Fernseher.

Von Thomas Heckmann

Das Unwetter in der Nacht zum Donnerstag hat auch in der Region Schäden verursacht, einer der spektakulärsten entstand in der Neu-Ulmer Vorwerkstraße. Wohl gegen 1 Uhr schlug der Blitz in einen großen Ahornbaum zwischen Wohnblocks ein. Eine Bewohnerin zwei Wohnblocks weiter berichtete von einem Knall und wie kurzzeitig die umliegenden Hauswände hell erleuchtet waren. In diesem Moment waren an dem rund 15 Meter hohen Ahornbaum mit rund einem Meter Stammdurchmesser noch keine Schäden feststellbar. Gegen 2.30 Uhr schreckten die Anwohnerinnen und Anwohner durch ein lautes Krachen hoch. Rund eineinhalb Stunden nach dem Blitzschlag brach der getroffene Baum in drei Metern Höhe auseinander und stürzte auf ein gut zehn Meter entfernt stehendes Haus. Der Baum stürzte an der Fassade entlang nach unten, beschädigte Dachziegel, die Regenrinne und drückte mehrere Fenster ein. Unwetter-Schäden in Neu-Ulm: Baum stürzt auf Wohnhaus Die 54-jährige Bewohnerin einer Erdgeschosswohnung konnte wegen des Unwetters nicht schlafen und schaute sich eine Sendung im Fernseher an, als plötzlich das Fenster direkt neben dem Fernseher zerbarst. Vor Schreck flüchtete sie aus der Wohnung und bat einen Nachbarn um Hilfe. Sie befürchtete, dass ihre Scheibe mit einem Stein eingeworfen worden war. Der Nachbar konnte die aufgelöste Frau beruhigen, da er schon nach der Ursache des Krachs im Haus gesehen hatte. Nachdem die Bewohnerin die Polizei verständigt hatte, fegte der Nachbar die Glasscherben zusammen, damit die Wohnung wieder benutzt werden konnte. Die Polizei Neu-Ulm holte die Feuerwehr zur Unterstützung, um von einer Drehleiter aus das Gebäude auf Schäden zu überprüfen. Die Feuerwehrleute entfernten lose Äste aus der Dachrinne und verschlossen zerstörte Fensterscheiben mit Folie. Da keine akute Gefahr mehr bestand, sperrte die Polizei die Wiese um den Baum großflächig ab. Um die Beseitigung des Baumes und neue Fensterscheiben muss sich nun die Wohnungsbaugesellschaft kümmern, die die Wohnungen vermietet. Lesen Sie dazu auch Augsburg Brand auf Getreidefeld: Rauch zieht Richtung A8

Am Gebäude dürfte nach Angaben der Polizei ein Schaden um die mehrere tausend Euro entstanden sein, dies könne aber erst nach der vollständigen Entfernung des Baumes näher bestimmt werden. Neben zwei Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Neu-Ulm waren auch fünf Mann mit drei Fahrzeugen der Neu-Ulmer Feuerwehr vor Ort.

