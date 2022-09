Neu-Ulm

20:18 Uhr

"Unwürdig für die Stadt": Ärger über verdreckte Toiletten am Petrusplatz

Fotos der verdreckten Toiletten in der Tiefgarage am Petrusplatz lösen im Netz Ekel aus.

Lokal Der Zustand der Toiletten in der Tiefgarage am Petrusplatz löst Ekel aus. Dabei seien saubere öffentliche WCs wichtig. Kostenlose Alternativen gibt es in der Stadt.

Von Michael Kroha

Kotspuren an den Wänden, der Urin steht in den Pissoirs, die Mülleimer quellen fast über: Der Zustand der öffentlichen Toiletten in der Tiefgarage am Petrusplatz löst Ekel aus und sorgt für Ärger. Nicht nur im Netz, wo jetzt Fotos davon die Runde machen. Auch einer Neu-Ulmer Stadträtin stinkt es schon lange. "Ich schäme mich persönlich dafür", sagt sie. Wie reagiert die Stadtverwaltung?

