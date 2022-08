Neu-Ulm

US-Konzern Tesla eröffnet in Kürze ein neues Autohaus in Neu-Ulm

Offiziell eröffnet wurde das neue Autohaus von Tesla in Neu-Ulm noch nicht, aber es ist so gut wie fertig.

Lokal Der Hersteller von Elektroautos baut seine Präsenz im Großraum Ulm/Neu-Ulm deutlich aus. Die neue Tesla-Filiale befindet sich auf der Zielgeraden.

Von Michael Ruddigkeit

Bei der Hauptversammlung des US-amerikanischen Großkonzerns in Texas sparte Firmenchef Elon Musk in der Nacht zum Freitag nicht mit Superlativen. Tesla solle zum wertvollsten Unternehmen der Welt werden, hieß es. In den nächsten zehn Jahren werde der Automobilhersteller 100 Millionen Fahrzeuge bauen, so der momentan reichste Mann der Welt. Einen vergleichsweise kleinen Beitrag zu den großen Expansionsplänen von Tesla soll der Standort Neu-Ulm liefern. Dort eröffnet ein neues Autohaus.

