Vandalismus am Schulzentrum Pfuhl: Schaden von 3000 Euro angerichtet

Mehrere Fälle von Vandalismus haben sich in Neu-Ulm ereignet. Die Polizei hofft nun auf Hinweise von Zeugen.

Ein bislang Unbekannter ist in der Nacht von Freitag auf Samstag auf das Dach des Schulzentrums in der Heerstraße in Pfuhl geklettert und trat dort mutwillig drei Lichtkuppeln ein. Hierbei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 3000 Euro.

Ein weiterer Fall von Vandalismus ereignete sich in Offenhausen. Am vergangenen Wochenende wurde auf einer Baustelle im Steinhäulesweg die Heckscheibe eines Baggers mutwillig eingeschlagen. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)