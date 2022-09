Vandalismus auf Baustelle am Schulzentrum in Pfuhl: Polizei sucht Zeugen

Am Schulzentrum in Pfuhl haben Unbekannte Verwüstungen angerichtet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt Zeugen.

Als möglichen Tatzeitraum geben die Ermittler das gesamte Wochenende von Freitag, 23. September, 18 Uhr, bis Montag, 26. September, 7 Uhr, an. Mit einem Markierspray wurde eine Dixi-Toilette sowie eine neu gebaute Treppe besprüht. Die Schadenshöhe wird auf 200 Euro beziehungsweise 50 Euro geschätzt. Des Weiteren wurde an einem abgestellten Bagger die Heckklappe mutwillig verbogen. Hierbei beläuft sich der Schaden auf eine geschätzte Höhe von 1500 Euro.

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat hierzu die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm, unter der Telefonnummer 0731/80130, zu melden. (AZ)