Vandalismus: In Neu-Ulm wurden Autos in der Nacht beschädigt

Zwei geparkte Autos wurden in Neu-Ulm in der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigt. Der erste Fall ereignete sich im Bereich der Blumenstraße: Wie sich im Rahmen der ersten polizeilichen Ermittlungen herausstellte, beschädigte ein bislang unbekannter Täter das Auto eines 73-Jährigen. Der Sachschaden, der sich durch Kratzer über mehrere Teile des gesamten Fahrzeuges erstreckte, dürfte sich nach ersten Schätzungen auf etwa 2500 Euro belaufen.

In derselben Nacht wurde in der Finninger Straße ein weiteres Auto beschädigt. In diesem Fall zerstörte ein unbekannter Täter den Frontscheibenwischer am Auto eines 36-Jährigen. Der Sachschaden wird dabei auf circa 250 Euro geschätzt. Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich bei der Polizei, Telefon: 0731/80130, zu melden. (AZ)