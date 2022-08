Vandalismus in Offenhausen: Zehn Autos in Franz-Lehar-Straße beschädigt

In Offenhausen werden gleich zehn Autos in einer Straße beschädigt. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Zehn Fahrzeuge sind in Offenhausen in der Franz-Lehar-Straße beschädigt worden. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage berichtet. An den Autos unterschiedlicher Marken seien die Außenspiegel zum Teil abgeschlagen worden. Festgestellt wurden die Beschädigungen an diesem Donnerstag. Einen Tatverdächtigen habe die Polizei bislang nicht ermittelt können.

Auch in der Schubartstraße in Offenhausen wurde ein Auto beschädigt. Der Besitzer eines grauen Opel Corsa erstattete am Mittwoch Anzeige bei der Neu-Ulmer Polizei, die nun wegen Unfallflucht ermittelt. Der Wagen war seit vergangenen Donnerstag am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als der Besitzer am Mittwochnachmittag zurückkehrte, stellte er fest, dass das Glas des linken Außenspiegels beschädigt wurde. Laut Polizei hat wohl ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Schaden in Höhe von 100 Euro mit seinem Fahrzeug verursacht, weil er vermutlich einen zu geringen Seitenabstand hielt. (AZ/krom)