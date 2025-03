Veganland geschlossen: Nächster Leerstand in der Glacis-Galerie in Neu-Ulm

Weiterer Leerstand in der Glacis-Galerie in Neu-Ulm: Der türkische Imbiss Veganland an der „Grünen Brücke“ im Erdgeschoss des Einkaufszentrums hat seit Ende Februar geschlossen. Zu den Gründen will sich der einstige Betreiber Yilmaz Tok auf Nachfrage unserer Redaktion nicht äußern.

Bereits Mitte Januar hatte es Hinweise auf die Schließung des veganen Imbisses gegeben, bei dem neben Cigköfte, Falafel, Lahmacun, Salate auch Desserts angeboten wurden. Tok hielt sich schon damals bedeckt. Es standen aber wohl noch Gespräche mit dem Centermanagement aus. Womöglich haben die dazu geführt, dass es bereits anderthalb Jahre nach der Eröffnung nun zum Abschied gekommen ist.

Während im Food-Court im Obergeschoss besonders in der Mittagszeit die Tische und Stühle oftmals gut besucht sind, herrscht zur selben Zeit im Erdgeschoss nahezu gähnende Leere. Gut möglich also, dass die Kundenfrequenz nicht so wie erhofft und damit auch der Umsatz nicht wie erwartet ausfiel. Dabei ist rund um das Veganland zwischen Zara und Bershka eine Art zweiter Food Court entstanden. Denn neben dem türkischen, veganen Imbiss sind dort noch die Espresso-Bar Milano und der Bäcker Simit Plus mit ausreichend Sitzplätzen angesiedelt.