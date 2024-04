Veggy Go in Neu-Ulm: Neueröffnung von Restaurant verzögert sich

Der Termin für den Neustart des vegetarischen Restaurants war schon kommuniziert: Jetzt macht der Betreiber einen Rückzug.

Freitag, 3. Mai, hätte das Datum für die Neueröffnung des vegetarischen Imbisses sein sollen. Doch das ist offenbar nicht zu halten.

Nach einem Start im Jahr 2022, der bald wieder endete, sollte Veggy Go in Kooperation mit Branding Cuisine, einer Marketingagentur, die auf "Food und Nachhaltigkeit" spezialisiert sei, den Neustart wagen. Wie nun Balázs Tarsoly, der Chef der Agentur mitteilt, müsse die Neueröffnung auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Branding Cuisine mit Sitz in Berlin entwickelt und betreut nach eigenen Angaben als einzige "Kreativagentur" in Europa ausschließlich Lebensmittel- und Restaurantmarken sowie Landwirtschaftsbetriebe, die sich in Richtung Nachhaltigkeit orientieren wollen oder dort bereits Pionierarbeit leisten.

Branding Cuisine muss in Neu-Ulm Geduld mitbringen

Der Grund, warum Neu-Ulm auf die Unterstützung von Branding Cuisine warten muss, liege in Lieferschwierigkeiten für Materialien, die für eine Neueinrichtung des Lokals nötig seien. "Wir waren selber überrascht", sagt Tarsoly über die "unvorhergesehenen Umstände". Aufgeschoben sei aber nicht aufgehoben. Nur ein Datum könne er derzeit nicht nennen.

Lesen Sie dazu auch