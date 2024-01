Neu-Ulm

vor 17 Min.

Venet-Haus in Neu-Ulm: Das Landratsamt zieht ein, die Kunst muss weg

Im Venet-Haus in Neu-Ulm stehen Veränderungen an.

Plus In einem der auffälligsten Gebäude in Neu-Ulms Mitte stehen Veränderungen an: Ein Teil der Behörde nutzt künftig die Räume der Kanzlei, die nach Ulm zieht.

Von Dagmar Hub

Im Foyer des Venet-Hauses stehen Kisten und Paletten, Mitarbeiter verabschieden sich gerade voneinander. Der Einzug eines Teils des Neu-Ulmer Landratsamtes, das das Venet-Haus angemietet hat, kann fristgerecht zum 1. April geschehen. Wirtschaftsprüfer Arndt Geiwitz zieht gerade die den Kanzleiverbund SGP ans Ulmer Donauufer um.

Etwa 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereiches Bauen und Umwelt des Neu-Ulmer Landratsamtes werden ins Venet-Haus einziehen, später können es etwa hundert werden, teilt Werner Schneider mit.

