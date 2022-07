Neu-Ulm

vor 2 Min.

Veranstaltungen sollen Neu-Ulmer City attraktiver machen

Lokal Wie der Lobbyverein Win künftig die Werbetrommel für Innenstadt rühren will. Unklar ist aber noch, wer künftig den Job eines Citymanagers übernimmt.

Von Ronald Hinzpeter

Gräbt die Neu-Ulmer Innenstadt Ulm so langsam das Wasser ab? Nein, das wäre übertrieben, aber: Die Große Kreisstadt zieht mittlerweile auch in einem ordentlichen Maß Kundinnen und Kunden von der anderen Donauseite an. So zumindest hat es jetzt der Vorsitzende des Lobbyvereins Win - Wir in Neu-Ulm, Jörg Behrens, im Ausschuss für Finanzen, Inneres und Bürgerdienste der Stadt Neu-Ulm so dargestellt. Künftig soll die City unter anderem mit noch mehr Veranstaltungen weiter aufgewertet werden. Um weiterhin für den Einkaufs- und Gewerbestandort trommeln zu können, bekommt der Verein 50.000 Euro aus der Stadtkasse. Allerdings sind daran auch Erwartungen geknüpft. Und: Ein Problem muss Win derzeit noch lösen.

