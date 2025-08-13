Verdacht auf Wucher: Polizei ermittelt gegen Elektriker-Notdienst wegen überhöhter Reparaturkosten

Es gibt ein Problem im Haushalt und man braucht dringend Hilfe? In der Regel kann ein Notdienst helfen. Das hofften jüngst auch Menschen in Neu-Ulm. Doch nun ermittelt die Polizei in gleich zwei Fällen wegen des Verdachts auf Wucher und überhöhte Reparaturkosten.

Am Montag, 11. August, kam es nach Angaben der Ermittler in einem Haus in Neu-Ulm zu einem Stromausfall, der angeblich durch einen Defekt am Kühlschrank verursacht wurde. Ein beauftragter Notdienst-Monteur soll die Schalter geprüft und angegeben haben, die Ursache beim Kühlschrank gefunden zu haben. Trotz unzureichender Reparatur habe das Unternehmen eine vierstellige Summe in Rechnung gestellt, welche vom Kunden abgelehnt wurde.

Bereits eine Woche zuvor, am Montag, 4. August, berichtete eine weitere Geschädigte von einem ähnlichen Vorfall. Auch hier sei ein Elektriker-Notdienst beauftragt worden, der eine hohe Rechnung ausstellte, obwohl die erbrachten Leistungen nicht den Erwartungen entsprachen. Eine Überprüfung der Rechnungen, ebenfalls im vierstelligen Bereich, ergab laut Polizei „Unstimmigkeiten“.

Obwohl die beiden Fälle derzeit noch keinen direkten Zusammenhang aufweisen, schließen die Ermittler das nicht aus. Die Polizei Neu-Ulm hat in beiden Fällen ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. (AZ)