Verein würdigt verborgene Engel: „Ohne die Ehrenamtlichen wären wir ärmer“

Der Neu-Ulmer Verein „Verborgene Engel“ hat sich zum Ziel gesetzt, bürgerschaftliches Engagement, insbesondere im Ehrenamt zu stärken und zu würdigen. Einmal im Jahr ehrt der Verein Menschen, die sich unentgeltlich und mit viel Herz für ihre Mitmenschen einsetzen. Jetzt zeichnete er im Gasthaus zur Post in Schwaighofen drei Frauen aus, die Großes geleistet haben. Im Ehrenamt tätig zu sein, sei keine Selbstverständlichkeit, betonte der Vereinsvorsitzende Hans Aicham-Bomhard unter anderem in seiner Eröffnungsrede. „Ohne den selbstlosen Einsatz freiwilliger Helfer wären viele soziale und gemeinnützige Projekte nicht möglich. Ehrenamtliche Helfer leisten einen unschätzbaren Beitrag zum Zusammenhalt in unserer Gesellschaft.“

Stefan Kümmritz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Griechenland Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ludwigsfeld Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis