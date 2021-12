Vereine warten seit Jahren auf neue Gebäude: Jetzt macht die CSU Neu-Ulm Druck

Plus Der SV Offenhausen und der Holzschwanger SV warten seit Jahren auf neue Umkleidegebäude. Erneute Verzögerungen sorgen nun für Ärger.

Die Umkleide- und Sanitärräume der Sportanlagen in Holzschwang und Offenhausen sind in einem schlechten Zustand. Sie sollen saniert und erweitert werden. Darauf warten die Sportler schon seit Jahren. Doch nun gibt es schon wieder Verzögerungen, wie die Mitglieder des Neu-Ulmer Finanzausschusses bei den Haushaltsberatungen erfuhren. Die CSU-JU-Fraktionsgemeinschaft erhöht jetzt den Druck auf die Verwaltung.